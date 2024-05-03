Diduga Hendak Tawuran, Sejumlah Remaja Bersajam Digelandang Polisi

DEPOK - Polisi mengamankan sejumlah remaja tanggung yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Depok. Polisi turut mengamankan sejumlah senjata tajam dari mereka.

"Ada 5 orang anak-anak yang diamankan oleh Team Patroli Presisi kemarin," ujar Kapolsek Cimanggis Kompol Judika Sinaga pada wartawan, Jumat (3/5/2024).

Menurutnya, lima orang remaja tanggung itu diamankan polisi di kawasan Jalan Bakti ABRI Sukamaju Baru, Tapos, Depok lantaran diduga hendak melakukan aksi tawuran. Dari tangan mereka, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam.

"Diketemukan beberapa sajam jenis celurit dan parang yang di tinggal lari oleh anak-anak yang akan tawuran," tuturnya.

Dia menambahkan, kelima bocanh tanggung itu saat ini tengah diperiksa lebih lanjut oleh Polsek Cimanggis. Polisi berharap para orangtua lebih memperhatikan kembali anak-anaknya agar tak terlibat aksi-aksi kenalalan remaja, tawuran ataupun kriminalitas.

(Arief Setyadi )