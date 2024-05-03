Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Curhatan Keluarga Korban Kecelakaan hingga Meninggal di Bogor, Begini Penjelasan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |10:08 WIB
Viral Curhatan Keluarga Korban Kecelakaan hingga Meninggal di Bogor, Begini Penjelasan Polisi
Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama (Foto : MPI)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial DV, menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia di wilayah Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menjadi viral di media sosial setelah akun Instragram yang mengaku sebagai kakak korban membagikan kisah tragis yang dialami adiknya itu.

Dalam unggahannya, akun Instagram @helmy.imroattussolihah menampilkan beberapa slide foto berisikan kronologi kecelakaan yang dialami sang adik pada 11 November 2023.

Disebutkan, korban diduga ditabrak oleh seseorang yang dinarasikan atau mengaku sebagai anggota Polri. Singkat cerita, diduga pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatannya hingga korban meninggal dunia pada 27 April 2024.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama membenarkan adanya kasus kecelakaan seperti yang telah beredar di media sosial.

"Informasi yang kami dapat untuk korbannya itu ada dua. Laki-laki (DV) dan perempuan. Informasi yang kami dapat untuk korban saat ini sudah meninggal dua-duanya," kata Rizky, Kamis (2/5/2024).

Kata dia, kecelakaan tersebut awalnya sudah ditangani Satlantas Polres Bogor. Tetapi, sudah ada kesepakatan dari terduga pelaku yang akan bertanggungjawab kepada pihak keluarga korban.

"Kalau untuk kronologi awal pada November (2023) adanya kecelakaan, kemudian dilaporakan ke kepolisian sudah ditangani dan dilanjutkan adanya kesepakatan pertanggungjawaban dari pengemudi yang menabrak (kepada keluarga korban)," jelasnya.



      
