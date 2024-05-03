Viral Curhatan Keluarga Korban Kecelakaan hingga Meninggal di Bogor, Begini Penjelasan Polisi

BOGOR - Pria berinisial DV, menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia di wilayah Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menjadi viral di media sosial setelah akun Instragram yang mengaku sebagai kakak korban membagikan kisah tragis yang dialami adiknya itu.

Dalam unggahannya, akun Instagram @helmy.imroattussolihah menampilkan beberapa slide foto berisikan kronologi kecelakaan yang dialami sang adik pada 11 November 2023.

Disebutkan, korban diduga ditabrak oleh seseorang yang dinarasikan atau mengaku sebagai anggota Polri. Singkat cerita, diduga pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatannya hingga korban meninggal dunia pada 27 April 2024.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama membenarkan adanya kasus kecelakaan seperti yang telah beredar di media sosial.

"Informasi yang kami dapat untuk korbannya itu ada dua. Laki-laki (DV) dan perempuan. Informasi yang kami dapat untuk korban saat ini sudah meninggal dua-duanya," kata Rizky, Kamis (2/5/2024).

BACA JUGA: Viral Momen Sutiyoso Mantan Gubernur Jakarta Tak Malu Naik Ojol hingga Driver Cium Tangan

Kata dia, kecelakaan tersebut awalnya sudah ditangani Satlantas Polres Bogor. Tetapi, sudah ada kesepakatan dari terduga pelaku yang akan bertanggungjawab kepada pihak keluarga korban.

"Kalau untuk kronologi awal pada November (2023) adanya kecelakaan, kemudian dilaporakan ke kepolisian sudah ditangani dan dilanjutkan adanya kesepakatan pertanggungjawaban dari pengemudi yang menabrak (kepada keluarga korban)," jelasnya.