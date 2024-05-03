Diduga Korsleting, Motor Listrik Ngebul di Jalanan Cibinong

BOGOR - Motor listrik mengeluarkan asap di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Komandan Sektor (Dansek) Damkar Cibinong Maulana mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.10 WIB. Awalnya, pemilik sempat mendengar suara letupan dari bawah jok motor listrik.

"Tadi laporan dari pemilik ketika dia mengendarai, terdengar bunyi letupan dari bawah jok itu. Kemudian beliau menepi," kata Maulana, Jumat (3/5/2024).

Ketika itu, pemilik memeriksa dengan membuka jok motor dan langsung mengeluarkan asap cukup tebal. Melihat kejadian itu, sempat ditangani dengan APAR oleh sekuriti di sekitar lokasi kejadian.

"Sempat ditangani sekuriti di kantor sekitar pakai APAR, tapi belum juga padam. Akhirnya tadi pelapor menghubungi pihak pemadam dan kami meluncurkan 1 unit pemadam," jelasnya.

Sekitar 40 menit, kejadian tersebut berhasil ditangani oleh petugas Damkar. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Soalnya sambil dibongkar juga dipisahkan dari baterai motornya. Karena kalau tidak dipisahkan takutnya kemana-mana. Kayaknya korsleting dari baterai, Alhamdulillah pengendaranya gak luka karena mendengar letupan langsung menepi," tutupnya.

(Arief Setyadi )