Mayat Misterius Ditemukan Mengapung di Kali Krukut Jakpus

Mayat di Kali Krukut Jakarta Pusat (Foto: Ist)

JAKARTA - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan mengapung di Kali Krukut di Jalan Tenaga Listrik, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal menyebutkan pihaknya menerima informasi ada penemuan mayat itu sekira pukul 07.35 WIB pada Jumat (3/5/2024) tadi pagi.

Ia mengatakan, korban ditemukan mengapung di area tumpukan sampah di dermaga ampung oleh petugas lingkungan hidup.

“Petugas lingkungan hidup melihat jasat mayat mengapung di area tumpukan sampah di dermaga ampung sampah,” kata Asril Rizal kepada wartawan, Jumat.

Asril menjelaskan, saat di lokasi petugas tidak menemukan identitas yang berada di tubuh korban. “Petugas LH melaporkan kepada pihak Polsek Tanah Abang. Identitas korban nihil,” ujarnya.