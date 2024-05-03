Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baterai Kipas Meledak, Rumah di Kemayoran Terbakar 1 Orang Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |16:56 WIB
Baterai Kipas Meledak, Rumah di Kemayoran Terbakar 1 Orang Terluka
Kebakaran rumah di Kemayoran. (Foto: Dok Damkar)
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Swadaya II RT 06 RW 04, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat arus pendek dari kipas angina. Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal menyebutkan, pihaknya menerima laporan kebakaran itu sekira pukul 10.21 WIB, Jumat (3/5/2024).

“Terima berita (kebakaran) pukul 10.21 WIB dari pelapor masyarakat Ibu Mutia. Jenis objek rumah,” kata Asril Rizal dalam keterangannya, Jumat.

Asril menjelaskan, untuk memadamkan kobaran api, pihaknya mengerahkan sebanyak delapan unit dan 26 orang petugas pemadam kebakaran.

“Pengerahan awal 4 unit dengan 12 orang. Total 8 unit, 26 petugas, meliputi dua Unit LP Pos Harapan Mulya, dua Unit LP Pos Serdang, tiga Unit Sektor Kemayoran dan satu Unit MP Pos Cempaka Putih,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
