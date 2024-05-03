Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Uang di Warung Cibinong, Maling Diciduk Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:30 WIB
Kepergok Curi Uang di Warung Cibinong, Maling Diciduk Warga
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial AW (32) kepergok mencuri uang dari sebuah warung di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB pagi tadi. Ketika itu, pemilik bersiap membuka warungnya.

"Pemilik warung melihat pelaku sudah berada di dalam warung. Tanpa ragu, korban langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar," kata Waluyo dalam keterangannya, Jumat (3/5/2024).

Pelaku yang diketahui berinisial NM (30) pun akhirnya berhasil diamankan warga. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung datang ke lokasi kejadian.

"Dari hasil interogasi penyidik di Polsek Cibinong, diketahui bahwa tersangka masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp205.000 dari toples," ungkap Waluyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement