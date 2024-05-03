Kepergok Curi Uang di Warung Cibinong, Maling Diciduk Warga

BOGOR - Pria berinisial AW (32) kepergok mencuri uang dari sebuah warung di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB pagi tadi. Ketika itu, pemilik bersiap membuka warungnya.

"Pemilik warung melihat pelaku sudah berada di dalam warung. Tanpa ragu, korban langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar," kata Waluyo dalam keterangannya, Jumat (3/5/2024).

Pelaku yang diketahui berinisial NM (30) pun akhirnya berhasil diamankan warga. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung datang ke lokasi kejadian.

"Dari hasil interogasi penyidik di Polsek Cibinong, diketahui bahwa tersangka masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp205.000 dari toples," ungkap Waluyo.