HOME NEWS MEGAPOLITAN

IRT di Cileungsi Jadi Korban Eksibisionis, Pelaku Diburu Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:32 WIB
IRT di Cileungsi Jadi Korban Eksibisionis, Pelaku Diburu Polisi
Ilustrasi pelecehan (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi menindaklanjuti informasi adanya dugaan tindakan pamer kelamin atau eksibisionis terhadap ibu rumah tangga di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap pelaku.

Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengatakan peristiwa itu terjadi pada 30 April 2024. Di mana, korban berinisial ES sempat merekam aksi pelaku dan sempat viral di media sosial.

"Polsek Cileungsi langsung melakukan tindak lanjut atas laporan dan menegcek dari video berita viral tersebut, di mana lokasi TKP mendapatkan keterangan dari para saksi-saksi diantaranya ES," kata Desi dalam keterangannya, Jumat (3/5/2024).

Diceritakan, ketika itu ES sedang berjalan kaki usai mengantarkan anaknya ke sekolah. Tiba-tiba, dari arah depan muncul laki-laki tidak dikenal menaiki motor langsung menghampiri korban.

"Pelaku mengatakan 'mba mau p*l*r ga' sambil mempertontonkan kemaluannya. ES mengalihkan pandangan dan terus melanjutkan perjalanan, namun laki-laki tersebut terus mendekati saksi sambil berkata 'gimana mba mau ga'," ungkapnya.

Karena takut, ES lantas berteriak maling dan mengundang perhatian warga. Pelaku sempat dikejar tetapi berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian.

"Kondisi ES masih kontrol kandungan maka belum sempat laporan. Rencana hari ini ES akan melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Cileungsi untuk penanganan penyelidikan lebih lanjut," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
