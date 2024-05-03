Polisi Gerebek Lokasi Penyuntikan Gas Oplosan di Bogor, Pelaku Kabur

BOGOR - Polisi menggerebek lokasi penyalahgunaan gas subsidi di wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mencari para pelaku.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan pengungkapan itu berdasarkan dari laporan masyarakat pada Kamis 2 Mei 2024. Diduga ada aktivitas ilegal penyuntikan ulang gas subsidi di sebuah gubuk.

"Tim penyidik dari Polsek Parung segera bergerak ke lokasi kejadian untuk memverifikasi informasi tersebut," kata Sularso, Jumat (3/5/2024).

Di lokasi, tim mendapati bahwa tempat tersebut sudah dalam keadaan kosong. Karyawan maupun pengelola tidak ditemukan di tempat kejadian.

"Tim penyidik mewawancarai dua saksi seorang pedagang setempat dan ibu rumah tangga. Keduanya memberikan informasi bahwa aktivitas penyuntikan ulang gas subsidi memang terjadi, namun mereka tidak dapat memastikan siapa yang bertanggung jawab atas operasi tersebut," jelasnya.