Propam Periksa Oknum Polisi Diduga Tabrak Pemotor hingga Tewas di Sekitaran Stadion Pakansari

BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan di sekitaran Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor yang melibatkan oknum anggota Polri. Kecelakaan itu menewaskan dua pengendara motor. Oknum anggota Polri dan lainnya pun tengah menjalani pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

"Langkah-langkah saya, saya sudah meminta Propam untuk memeriksa semua anggota Lantas yang terkait dengan laka lantas tersebut. Tentang oknum anggota Polri yang ada di satuan lain kami sudah melakukan pemeriksaan dan dibantu oleh atasan beliau sehingga dalam waktu dekat memberikan gambaran yang seterang-terangnya," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (3/5/2024).

Selain itu, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitaran Stadion Pakansari yang menjadi lokasi kecelakaan. Sehingga, dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait kejadian ini.

"Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga korban yang telah meninggal dunia semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, yakinkan pada kami bahwa kami akan mengusut tuntas kasus ini," ungkap Rio.

Dalam kesempatan ini, Rio menegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan kecelakaan dengan sebaik mungkin sejak awal. Sehingga, narasi yang berdar di media sosial hanya kesalahpahaman.

"Kami katakan bahwa kami melaksanakan penerimaan laporan dengan baik, yang video viral hanya miskomunikasi satu sama lain," tegasnya.