Polisi Olah TKP Kecelakaan yang Viral di Sekitaran Stadion Pakansari Cibinong

BOGOR - Polisi menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait kecelakaan yang melibatkan oknum anggota Polri di sekitaran Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Terdapat 12 adegan yang diperagakan dalan kecelakaan tersebut.

"Pukul 15.30 WIB, untuk Satlantas olah TKP di mana tadi kita lihat sekitar 12 adegan yang di proses di sini," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan, Jumat (3/5/2024).

Dalam olah TKP ini, turut dihadirkan dari pihak keluarga korban juga oknum anggota Polri. Sehingga, nantinya dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait kecelakaan yang menewaskan dua orang itu.

"Hari ini keluarga korban melihat. Jadi ini suasana transparan, dari pihak korban dari pihak terduga penabrak dihadirkan berikut saksi-saksi. Semua sudah bisa tergambar, nanti info lanjut hasilnya seperti apa nanti akan disampaikan lagi," jelasnya.

"Ini akan digelar perkara kembali, untuk bagaimana mengetahui prosesnya berkelanjutannya seperti apa," tambah Rizky.

Sebelumnya, pria berinisial DV, menjadi salah satu korban kecelakaan hingga meninggal dunia di sekitaran Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menjadi viral di media sosial setelah akun Instragram yang mengaku sebagai kakak korban membagikan kisah tragis tersebut.