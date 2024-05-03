Mahasiswa STIP Tewas di Lingkungan Kampus, Diduga Dianiaya Senior

JAKARTA - Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta Utara, meninggal dunia di lingkungan kampus. Korban diduga meninggal karena dianiaya senior.

"Iya betul (mahasiswa STIP tewas)," ucap Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Jumat (3/5/2024).

Dia menyebut peristiwa itu terjadi pagi hari tadi, Jumat. Korban diduga tewas dianiaya seniornya sendiri.

"(Kronologi) nanti nunggu hasil penyelidikan kalau kronologi yang lengkap detilnya. Dugaan ada kekerasan dari kakak tingkatnya iya. Ada tanda kekerasan (di tubuh korban)," katanya.

Gidion mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus itu. Total ada 10 orang rekan dan senior korban dimintai keterangan buntut kejadian ini.

"Sementara sudah ada dimintai keterangan, sekitar 10 orang untuk mengetahui rangkaian peristiwa, rekan dan senior. Korban sekarang di RS Polri Kramat Jati diautopsi," kata dia.

(Qur'anul Hidayat)