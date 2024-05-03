Warga Bogor Digegerkan Penemuan Bayi, Ari-Ari Masih Menempel

BOGOR - Warga Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan sosok bayi mungil. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mencari orangtua bayi tersebut.

Kapolsek Cigudeg Kompol Wagiman mengatakan bayi perempuan itu ditemukan sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, warga mendapat laporan dari anak-anak bahwa mendengar suara seperti anak kucing.

"Warga melakukan pengecekan dan ditemukan bayi peremuan," kata Wagiman dalam keterangannya, Jumat (4/5/2024).

Adapun bayi tersebut ditemukan dalam kondisi masih hidup dan sehat tanpa baju serta ari-ari yang masih menempel. Posisi bayi miring kiri ke arah tembok di samping rumah warga dan tertutup talenan kayu.