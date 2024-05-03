Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Cianjur Tewas Terserempet KRL saat Nyeberang Rel di Cilebut Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |23:12 WIB
Pria Cianjur Tewas Terserempet KRL saat Nyeberang Rel di Cilebut Bogor
Ilustrasi (Okezone)
BOGOR - Pria berinisial TP (27) meninggal dunia usai tertemper KRL Commuter Line di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jumat (3/5/2024) siang. Jasad korban sudah dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit PMI Bogor.

Dalam video beredar di media sosial, menampilkan seorang pria sudah dalam kondisi tergeletak tak berdaya di pinggir rel. Dinarasikan, pria tersebut meninggal dunia usai tertemper KRL Commuter Line.

 BACA JUGA:

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB tadi.

