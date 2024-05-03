Pria Cianjur Tewas Terserempet KRL saat Nyeberang Rel di Cilebut Bogor

BOGOR - Pria berinisial TP (27) meninggal dunia usai tertemper KRL Commuter Line di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jumat (3/5/2024) siang. Jasad korban sudah dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit PMI Bogor.

Dalam video beredar di media sosial, menampilkan seorang pria sudah dalam kondisi tergeletak tak berdaya di pinggir rel. Dinarasikan, pria tersebut meninggal dunia usai tertemper KRL Commuter Line.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB tadi.