Hardiknas 2024, Nadiem Makarim Banggakan Perjalanan 5 Tahun Merdeka Belajar

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pidato di hadapan ribuan pelajar dan mahasiswa dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 di Indonesia Arena kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (3/5/2024). Di acara tersebut dirinya menceritakan perjalanan program merdeka belajar.

Menurutnya para murid dan guru harus sama-sama merdeka dalam proses belajar. Sebab lanjut Nadiem, untuk mewujudkan bangsa yang merdeka Indonesia perlu jiwa-jiwa yang merdeka.

"Khusnya karena perayaan hardiknas kali ini bertepatan dengan perjalanan 5 tahun dari Gerakan Merdeka Belajar, semua perjalanan ini berangkat dari keinginan kami untuk mengembalikan pendidikan Indonesia kepada marwahnya itu adalah misi utama kita dari awal," ujar Nadiem.

Dia juga mengakui, di awal-awal pemberlakuan program merdeka belajar ini banyak kebingungan dan ketakutan akut akan perubahan sistem pendidikan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, para pelajar dan pengajar mulai beradaptasi akan perubahan tersebut.

"Tahun ke tahun perubahan itu mulai terasa di semua daerah di Indonesia, ujian nasional sudah berganti dengan assesmen nasional, RPP sekarang cukup satu halaman saja tidak harus berlembar-lembar, kurikulum merdeka memberikan keleluasaan yang tadinya tidak pernah dimiliki guru untuk berkreativitas di dalam kelas," sambungnya.