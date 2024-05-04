Mahasiswa STIP Tewas Dianaya Senior, Polisi : Kejadiannya di Kamar Mandi

JAKARTA - Mahasiswa tingkat satu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Cilincing, Jakarta Utara berinisial P (19) meninggal dunia diduga akibat dianiaya seniornya. Polisi menyebut penganiayaan terjadi di kamar mandi kampus.

"Saya rasa CCTV cukup clear untuk menceritakan peristiwa itu, karena peristiwa kejadian di salah satu kamar mandi," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan kepada wartawan, Jumat (3/5/2024).

Artinya, tambah Gidion, kegiatan ini bukan semata-mata bagian kegiatan resmi atau kurikulum dari STIP. Ia menyebut kegiatan itu dilakukan inisiatif siswa-siswa sendiri.

"Memang tidak dilakukan secara resmi oleh lembaga. Ini kegiatan perorangan mereka, tidak dilakukan secara terstruktur maupun kurikulum tapi ini kegiatan inisiasi para siswa," sambungnya.

Hanya saja, Gidion belum merinci bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia menyebut dari hasil pemeriksaan di tubuh korban ditemukan terdapat luka di bagian ulu hati.