HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identitas Mayat di Kali Krukut Jakpus Terungkap, Korban Hilang saat Main Bola

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |02:20 WIB
Identitas Mayat di Kali Krukut Jakpus Terungkap, Korban Hilang saat Main Bola
Evakuasi mayat yang ditemukan di Kali Krukut, Jakarta Pusat (Foto: Damkar)
JAKARTA - Polisi mengungkap identitas mayat yang ditemukan mengapung di Kali Krukut, Jalan Tenaga Listri, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 07.35 WIB. Jenazah itu berinisial MNT yang berusia 13 tahun.

"Gerak cepat tim unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang membuahkan hasil menelusuri sepanjang Kali Ciliwung menanyakan setiap warga yang kehilangan anggota keluarganya. Akhirnya dapat menemukan keluarga korban di daerah Cawang, Jakarta Timur," kata Kapolsek Metro Tanah Abanag Kompol Aditya Simanggara Pratama.

Aditya menjelaskan keluarga korban juga telah memvalidasi jenazah yang terdapat di RSCM itu. Ternyata MNT merupakan anak yang hilang terbawa arus sungai sejak tiga hari lalu.

"MNT bermain sepak bola di pinggiran Kali Ciliwung Cawang Jakarta Timur pada Rabu tanggal 1 Mei," kata dia.

