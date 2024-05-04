Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siapkan 3 Nama, Golkar Putuskan Cagub DKI pada Agustus 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |05:12 WIB
Siapkan 3 Nama, Golkar Putuskan Cagub DKI pada Agustus 2024
Ahmed Zaki Iskandar (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar menyiapkan tiga bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Kemudian akan memilih satu nama untuk diusung di Pilgub 2024. Penentuannya diputuskan pada Agustus mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan bahwa ketua umumnya Airlangga Hartarto telah memberikan surat tugas kepada ketiga kadernya untuk maju di Pilgub DKI 2024. Ketiganya ada adalah Ridwan Kamil, Erwin Aksa dan Ahmed Zaki.

"Di mana, tiga-tiganya ini wajib meningkatkan popularitas dan elektabilitas dalam kurun waktu tertentu," kata Zeki dikutip Jumat (3/5/2024).

