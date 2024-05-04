Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Penonaktifan 92.493 NIK Warga Jakarta, Ini Rekomendasi DPRD DKI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |05:45 WIB
Soal Penonaktifan 92.493 NIK Warga Jakarta, Ini Rekomendasi DPRD DKI
DPRD DKI Jakarta (Foto: Okezone.com/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta agar memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat program penonaktifan 92.493 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP DKI.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (3/5/2024) di Balai Kota DKI Jakarta di Jakarta Pusat.

"Terkait dengan rencana penonaktifan terhadap 92.493 ΚΤΡ DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan pelaksanaannya didasarkan kepada data yang valid dan terverifikasi dan menyediakan pusat pengaduan khusus bagi penduduk yang terdampak sehingga setiap permasalahan yang ditimbulkan terkait penonaktifan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas," ujar Prasetio Edi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179763/masker-L1OS_large.jpg
Menkes dan Gubernur Serukan Warga Jakarta Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement