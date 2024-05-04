Polisi Lakukan Pemeriksaan Forensik Jenazah Mahasiswa STIP yang Dianiaya Senior

JAKARTA - Polisi melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah mahasiswa tingkat satu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Cilincing, Jakarta Pusat berinisial P (19) yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya.

Pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur itu untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

"Kita masih melakukan pemeriksaan laboratoris secara forensik, dilakukan pemeriksaan visum oleh dokter yang berkompeten di RS Polri Kramat Jati untuk mengetahui sebab kematian," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan, Jumat (3/5/2024).

