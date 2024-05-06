Ganjar-Mahfud Hadiri Halal Bihalal TPN

JAKARTA - Pasangan calon nomor urut tiga pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turut menghadiri acara halal bihalal yang digelar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Mahfud MD datang lebih dahulu sekira pukul 19.15 WIB. Kehadiran mantan Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menkopolhukam) itu turut disambut Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Selain Arsjad, Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid dan juga Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis juga turut menyambut kedatangan Mahfud. Kemudian, Mahfud dan rombongan TPN langsung memasuki ruangan acara halal bihalal.

Kemudian, sekira pukul 19.32 WIB, Ganjar Pranowo tiba di lokasi. Namun, tak ada petinggi TPN yang menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu, lantaran acara tengah berlangsung.

Tak ada kata yang disampaikan Ganjar kepada para awak media yang telah menunggu kedatangannya. Dia terlihat buru-buru memasuki ruangan acara.

Hingga berita ini dibuat, acara halal bihalal TPN Ganjar-Mahfud berlangsung secara tertutup. Para awak media hanya menunggu di depan Posko Teuku Umar.

(Angkasa Yudhistira)