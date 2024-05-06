Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kalah di Pilpres 2024, Ganjar Ngaku Bakal Fokus di Partai

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 06 Mei 2024 |22:47 WIB
Kalah di Pilpres 2024, Ganjar <i>Ngaku</i> Bakal Fokus di Partai
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengungkap langkah politik ke depan usai kalah dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ganjar mengaku akan fokus melakukan kegiatan politik di partainya yakni PDI-Perjuangan.

"Kalau saya anggota partai, saya anggota partai, maka tidak akan berhenti berkegiatan politik," kata Ganjar usai menghadiri acara halal bihalal TPN Ganjar-Mahfud, di Posko Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Ganjar mengatakan, saat ini partainya memiliki cukup banyak kegiatan. Apalagi, dalam waktu dekat, PDIP akan menggelar rapat kerja Nasional (Rakernas) dalam rangka menentukan sikap partainya di pemerintahan mendatang.

Oleh karena itu, dia memastikan akan banyak kesibukannya dalam kegiatan politik di partainya mendatang.

"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai Negara ini dengan cara yang benar, dan kegiatannya akan banyak sekali dimanapun," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
