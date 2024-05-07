Hakim MK Janggal Tanda Tangan Daftar Hadir di Salah Satu TPS Kabupaten Bangkalan Sama Semua

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra merasa janggal dengan tanda tangan yang ada dalam daftar hadir pemilih pada salah satu TPS di Kabupaten Bangkalan. Pasalnya, tanda tangan para pemilih sama semua.

Momen itu bermula kala Saldi meminta penjelasan teekait kemiripan tanda tangan para pemilih di salah satu TPS ke pihak Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Saldi pun bertanya terkait adanya laporan soal kemiripan tanda tangan tersebut.

"Ini kalau Anda lihat ya, ini tandatangannya tuh mirip aja semuanya. Ada laporan ke Bawaslu enggak, ada keberatan tentang ini, enggak?" kata Saldi dalam sidang PHPU Pileg 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Saldi pun sedikit berkelakar ihwal kesamaan tanda para pemilih tangan yang ada dalam daftar hadir di TPS. "Atau memang tandatangan orang Bangkalan mirip-mirip gini semua? Coba jelaskan itu," ucap Saldi diikuti tawa para peserta sidang.

Merespon itu, perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengaku, pihaknya tak menerima laporan terkait kesamaan tanda tangan para pemilih di salah satu TPS tersebut. Ia mengaku, pihaknya hanya memiliki bukti foto form C Hasil di 15 TPS Desa Durin Timur, Bangkalan.