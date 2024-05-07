Mahfud MD Bakal Kembali ke Kampus: Meluruskan Cara Berhukum yang Sedang Dirusak

JAKARTA - Pasangan calon nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan tidak akan bergabung ke pemerintahan yang dimpimpin Prabowo-Gibran. Jika Ganjar akan melakukan pergerakan melalui partai, Mahfud MD akan kembali ke kampus mengawal hujum yang sedang dirusak.

Mahfud mengatakan pihaknya bahwa ruang pada dunia politik sangat luas. Dapat bergerak melalui partai politik, civil society, pers dan gerakan lainnya. Mahfud mengaku, saat ini tengah berkonsolidasi civil society untuk nerjalan dalam satu barisan.

"Saya itu sedang berkosolidasi untuk mengkonsolidasi civil society yang pernah berjalan dalam satu barisan untuk membangun demokrasi. Kemudian, saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum," kata Mahfud, Selasa (7/5/2024).

Dia mengatakan, lamgkah itu diambil karena saat ini proses hukum yang tengah berjalan di Indonesia tengah dirusak. Pembuatan hukum atau aturan tergantung selera dan kepentingam para elit dan memiliki jangka pendek.

"Cara kita berhukum saat ini sedang agak rusak. Ketika membuat UU lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam UU," jelasnya.

Dia mengatakan, jika Kalau di UU itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dibuat repot. Jadi, melakukan proses hukum itu membuat UU dan menegakan hukum di pengadilan.

Sebelumnya Ganjar Pranowo mengungkap langkah politik ke depan usai kalah dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ganjar mengaku akan fokus melakukan kegiatan politik di partainya yakni PDIP.

"Kalau saya anggota partai, saya anggota partai, maka tidak akan berhenti berkegiatan politik," ujar Ganjar.