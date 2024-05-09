Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Taruna Tewas, Direktur dan Sejumlah Pejabat STIP Dibebastugaskan

I Gede Juli Arsana , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |22:38 WIB
Taruna Tewas, Direktur dan Sejumlah Pejabat STIP Dibebastugaskan
STIP (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KLUNGKUNG - Langkah tegas dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pasca kejadian kekerasan yang dilakukan senior taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) terhadap korban yang juga juniornya, Putu Satria Ananta Rustika.

Menhub Budi Karya Sumadi langsung memberikan sanksi dibebastugaskan kepada Direktur STIP dan sejumlah pejabat di kampus tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya kepada korban dan keluarga korban pasca kejadian tersebut.

Menhub juga akan melakukan birokrasi terhadap 23 sekolah vokasi yang berada di bawah naungan Kemenhub. Langkah ini diambil juga untuk memperbaiki citra sekolah kedinasan dan menghilangkan kekerasan yang ternyata masih terjadi dilingkungan kampus.

Pada Kamis (9/5/2024), Menhub sengaja meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah duga dan memohon maaf kepada keluarga korban dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement