Taruna Tewas, Direktur dan Sejumlah Pejabat STIP Dibebastugaskan

KLUNGKUNG - Langkah tegas dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pasca kejadian kekerasan yang dilakukan senior taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) terhadap korban yang juga juniornya, Putu Satria Ananta Rustika.

Menhub Budi Karya Sumadi langsung memberikan sanksi dibebastugaskan kepada Direktur STIP dan sejumlah pejabat di kampus tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya kepada korban dan keluarga korban pasca kejadian tersebut.

Menhub juga akan melakukan birokrasi terhadap 23 sekolah vokasi yang berada di bawah naungan Kemenhub. Langkah ini diambil juga untuk memperbaiki citra sekolah kedinasan dan menghilangkan kekerasan yang ternyata masih terjadi dilingkungan kampus.

Pada Kamis (9/5/2024), Menhub sengaja meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah duga dan memohon maaf kepada keluarga korban dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

(Arief Setyadi )