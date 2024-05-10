Sindir Joe Biden, Dubes Zuhair Ungkap Kondisi Palestina yang Terus Dihancurkan Israel

JAKARTA - Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun menyindir pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyesal telah kirim senjata ke Israel dan berjanji akan menghentikan bantuan jika pasukan Zionis terus menyerang Rafah, Gaza Selatan, Palestina.

Zuhair Al-Shun mengatakan bahwa dirinya hanya akan mempercayai ucapan Biden jika langsung dilakukan dengan tindakan.

"Amerika jika Anda siap untuk menarik dukungan apa pun dapat segera bertindak," kata Zuhair dalam rangka Peringatan ke 76 Al Nakba dan paparan situasi terkini di Palestina di Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (10/5).

BACA JUGA:

Palestina, kata Zuhair akan lebih mempercayai ucapan Joe Biden jika dapat mengirimkan pasukannya untuk menolong Gaza. Serta mengakui Palestina sebagai negara merdekas.