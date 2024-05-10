Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |23:19 WIB
Gempa M4,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Bengkulu, Jumat 10 Mei 2024, pukul 22.20 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan pusat gempa di kedalaman 24 kilometer. Sementara itu, pusat gempa berada di laut 63 km Barat Daya Bengkulu Utara pada koordinat 3.48 Lintang Selatan – 101.63 Bujur Timur.

"Gempa dirasakan Magnitudo: 4.7, kedalaman: 24 km, 10 Mei 2024 22:20:48 WIB, koordinat: 3.48 LS-101.63 BT (Pusat gempa berada di laut 63 km Barat Daya Bengkulu Utara)," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan dirasakan (Skala MMI) III Bengkulu Utara, II - III Seluma, II - III Kota Bengkulu, II - III Mukomuko, II - III Bengkulu Tengah, II - III Rejang Lebong, II Kepahiang. Meski begitu, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
