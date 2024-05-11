Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 Guncang Lumajang Jawa Timur

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |04:34 WIB
Gempa M5,2 Guncang Lumajang Jawa Timur
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang Lumajang Jawa Timur, Sabtu 11 Mei 2024, pukul 02.34 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan pusat gempa di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa berada di laut 112 km Barat Daya Lumajang pada koordinat 9.13 Lintang Selatan – 113.06 Bujur Timur.

"Info Gempa Mag:5.2, 11-Mei-24 02:34:37 WIB, Lok:9.13 LS,113.06 BT (112 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km" ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
