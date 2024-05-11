Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Letusannya 1.100 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |05:45 WIB
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Letusannya 1.100 Meter di Atas Puncak
Gunung Dukono erupsi (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pagi ini, Sabtu (11/5/2024) pukul 06.25 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.100 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, pukul 06:25 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1100 m di atas puncak (± 2187 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi 65.87 detik

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 3 km.

Bambang mengatakan, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” imbaunya.

(Arief Setyadi )

      
