HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Bertemu Jeneral Tan Sri Dato Seri Mohammad Bahas Industri Pertahanan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |06:43 WIB
Panglima TNI Bertemu Jeneral Tan Sri Dato Seri Mohammad Bahas Industri Pertahanan
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bertemu Jenderal Tan Sri Dato Seri Mohammad Bin Ab Rahman (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan kunjungan ke MITEC (Malaysia Internasional Trade and Exhibition Center) dalam rangka menghadiri undangan Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Mohammad Bin Ab Rahman pada pameran industri pertahanan Defence Services Asia (DSA) dan National Security Asia (Natsec) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 9 Mei 2024.

Panglima TNI diterima Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Mohammad Bin Ab Rahman bertempat di ruang bilateral meeting CDF, berbagai pembicaraan dibahas antara lain pameran industri pertahanan DSA dan Natsec tahun 2024, Latma Super Garuda Shield (SGS), Sidang Ke-18 High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC-Malindo) dan Latma Malindo Darsasa 12/Ab 2026.

Di sela-sela pembicaraan Panglima TNI menyampaikan “Pameran industri pertahanan DSA dan Natsec tahun 2024 rutin dilaksanakan, hal ini merupakan salah satu cara yang tepat bagi sebuah negara untuk meningkatkan kemampuan industri dari suatu negara, di samping itu juga untuk menaikan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dalam kunjungannya tersebut Panglima TNI didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen Djaka Budi Utama, Kapuskersin TNI Marsma TNI Iman Subekti, dan Athan RI di Kuala Lumpur Brigjen TNI Winarno.

(Arief Setyadi )

      
