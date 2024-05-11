Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Hadiri Undangan Chief Of Defence Force

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:03 WIB
Panglima TNI Hadiri Undangan Chief Of Defence Force
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu CDF Singapore Armed Force, Vice Admiral Aaron Beng (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan kunjungan kerja ke Singapura dalam rangka memenuhi undangan Chief of Defence Force (CDF) Singapore Armed Forces (SAF), Vice Admiral Aaron Beng, Singapura, Kamis 9 Mei 2024.

Kedatangan Panglima TNI disambut Duta besar RI untuk Singapura H.E. Suryopratomo di VIPC Changi Airport, dilanjutkan dengan Courtessy Call dengan CDF yang dilaksanakan di Mindef Singapore, CDF (VA Aaron Beng) didampingi oleh Col Lim yu Chuan (Head of Joint Intelligent), ME7 Melvin Gan (DA Singapore).

Pada kesempatan tersebut Panglima TNI didampingi Marsma TNI Imam Subekti (Kapuskersin), Kol Pnb A. Zailani (Athan RI), Kol Inf Amrul Huda (Atase darat) dan Letkol Inf Benrie. Dalam pertemuannya membicarakan tentang fokus kerjasama yang dapat dilaksanakan antara TNI dan SAF mengenai kelanjutan dari Implementing DCA.

(Arief Setyadi )

      
