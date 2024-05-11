Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Youtuber Korea Main ke Hotel, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:12 WIB
Ajak Youtuber Korea Main ke Hotel, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan
Youtuber Korea diajak main ke hotel oleh Pejabat Kemenhub (Foto: istimewa)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil sikap tegas dengan membebastugaskan Asri Damuna, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Adapun pembebastugaskan ini dilakukan usai viralnya video yang diduga Asri Damuna tengah menggoda dan mengajak seorang Youtuber sekaligus turis asal Korea ke hotel.

"Yang bersangkutan (Asri Damuna) telah dibebastugaskan guna memudahkan penyelidikan dan tindakan lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangannya yang diterima Sabtu (11/5/2024).

Adita menjelaskan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan agar kebenaran berita yang tengah viral tersebut segera diusut dan diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah.

"Jika terbukti benar, maka artinya yang bersangkutan tidak dapat menjaga marwah sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal terkait hal tersebut," jelas dia.

Sebelumnya, Sebagai informasi, video ajakan main ke hotel oleh Kepala Kantor UPB Sangia Nibandera Kolaka juga dibagikan melalui unggahan youtuber tersebut, @jiah4558, yang berjudul 'MENJADI TEMAN DENGAN PARA OM | KE BUNAKEN DARI MANADO'.

