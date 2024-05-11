Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Jokowi, Ganjar: Beda Pilihan Mestinya Diumumkan di Awal Agar Kita Bisa Memahami Situasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |14:46 WIB
Singgung Jokowi, Ganjar: Beda Pilihan Mestinya Diumumkan di Awal Agar Kita Bisa Memahami Situasi
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara HUT ke-10 relawan Jangkar Baja di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2024). Dalam forum itu, Ganjar mengapresiasi komunitas relawan telah berdiri selama 1 dasawarsa.

Ia pun meyakini, arah komunitas relawannya telah berbeda sejak saat berdiri yakni pada 2014, di mana Joko Widodo (Jokowi) terpilih kali pertama menjadi Presiden RI.

"Tentu hari ini berbeda dan saya yakin berbeda karena pada saat dibentuk di tahun 2014 dengan 10 tahun kemudian di 2024 misinya sudah berbeda. Satu kemarin ke Utara, sekarang ke Selatan. Ada pelajaran yang mesti kita catat dengan baik," tutur Ganjar dalam memberi sambutan.

Ganjar berkata, para relawannya masih ada di jalan yang benar bila masih memiliki kesamaan cita-cita, visi hingga pikiran. Namun, kata Ganjar, sikap relawannya akan berbeda bila tujuanya ingin mendapat jabatan publik.

"Kalau misinya komisaris akan berbeda, kalau misinya direksi akan berbeda, kalau misinya ingin jadi menteri juga berbeda. Tapi sah tidak? Sah. Saya hormati," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
