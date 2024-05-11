Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Ajukan Praperadilan, Komisi III DPR Dorong Kasus TPPU-nya Diusut Tuntas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |22:20 WIB
Panji Gumilang Ajukan Praperadilan, Komisi III DPR Dorong Kasus TPPU-nya Diusut Tuntas
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pemilik Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Hal ini menanggapi sidang praperadilan yang diajukan oleh Panji.

Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum.

"Komisi III sebagai komisi yang bermitra dengan penegak hukum tentu berharap agar kasus TPPU Panji Gumilang ini menjadi prioritas untuk dieksekusi," kata Nasir kepada wartawan Sabtu (11/5/2024).

Nasir menyebut kasus TPPU merupakan kejahatan kriminal. Belum lagi TPPU yang diduga dilakukan Panji dibalut dengan kegiatan keagamaan.

Dia menyebut Panji Gumilang sangat mencoreng nilai-nilai dan moralitas keagamaan karena tindakannya tersebut.

"Saya pikir semua orang berfikir sama bahwa TPPU itu kejahatan. Yang buat kita miris dan sakit hati, TPPU itu dibalut dengan kegiatan keagamaan," ujar Nasir.

Hal senada diungkapkan, Trimedya Pandjaitan, Anggota Komisi III dar Fraksi PDIP. Ia meyakini bahwa penetapan tersangka terhadap Panji oleh Bareskrim Polri merupakan penetapan yang sah.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
DPR TPPU Panji Gumilang
