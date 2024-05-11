Ramalan Cuaca: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Siang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan update cuaca di wilayah DKI Jakarta, pada Sabtu (11/5/2024). Sejumlah wilayah akan diguyur hujan ringan, meskipun mayoritas cuaca cerah berawan sejak pagi hari.

BMKG memprakirakan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan diguyur hujan ringan pada siang hari ini. Berikut informasi lengkap cuaca di wilayah Jakarta dikutip dari laman resmi BMKG:

Jakarta Barat

Cuaca Jakarta Barat di pagi hari diprakirakan akan cerah berawan. Pada siang hari juga cerah berawan. Sementara itu, pada malam hari Jakarta Barat akan berawan dan dini hari akan cerah berawan. Suhu di wilayah Jakarta Barat akan berada di dalam rentang 24-31 derajat celcius dan tingkat kelembapan 75-95%.

Jakarta Pusat

Cuaca Jakarta Pusat di pagi hari diprakirakan akan cerah berawan. Pada siang hari juga cerah berawan. Sementara itu, pada malam hari Jakarta Pusat akan berawan dan dini hari akan cerah berawan. Suhu di wilayah Jakarta Pusat akan berada di dalam rentang 26-29 derajat celcius dan tingkat kelembapan 85-95%.

Jakarta Selatan

Cuaca Jakarta Selatan pada pagi hari diprakirakan akan cerah berawan. Namun, pada siang hari akan diguyur hujan ringan. Sementara itu, cuaca Jakarta Selatan pada malam hari akan berawan tebal dan pada dini hari akan cerah berawan. Kemudian, suhu di Jakarta Selatan tercatat mencapai 24-31 derajat celcius dan kelembapan 75-95%.

Jakarta Timur

Cuaca Jakarta Timur pada pagi hari diprakirakan akan cerah berawan. Namun, pada siang hari akan diguyur hujan ringan. Sementara itu, cuaca Jakarta Timur pada malam hari akan berawan dan pada dini hari akan cerah berawan. Kemudian, suhu di Jakarta Timur tercatat mencapai 24-31 derajat celcius dan kelembapan 75-95%.