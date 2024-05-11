Polisi Berlakukan One Way Menuju Kawasan Puncak Bogor Pagi Ini

BOGOR - Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini diberlakukan sistem one way. Kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta tidak bisa melintas sementara waktu.

"Kami saat ini sedang memberlakukan rekayasa oneway arah atas dari Jakarta menuju Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

Ardian mengatakan, secara visual sejak pukul 07.00 WIb memang terjadi antrean kendaraan menuju Puncak sekitar 1,5 kilometer. Mulai dari ruas tol Jagorawi KM 46.500 hingga KM 48 Simpang Gadog.

"Kemudian kami melaksanakan pengaturan masih sama seperti hari Kamis dan hari Jumat bahwa di pukul 06.00 WIB penerapan ganjil genap, yang kedua jalur contraflow dari Exit GT Ciawi sampai KM 46.400, kemudian saat ini rekayasa oneway," ungkapnya.

Sementara itu, terkait data kendaraan hingga pukul 09.00 WIB yang melintasi Jalur Puncak sebanyak 24.920 kendaraan. Rinciannya, 14.720 kendaraan menuju Puncak dan 10.200 kendaraan menuju Jakarta baik roda dua, roda empat, bus dan truk.

"Peningkatan volume tidak terlalu tinggi dibandingkan hari Kamis pertama long weekend, hari ini kenaikan kurang lebih 5 persen saja," tutupnya.

