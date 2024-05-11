Rem Blong, Truk Tabrak 3 Kendaraan dan Rumah Warga di Caringin Bogor

BOGOR - Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Alternatif Veteran II, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Tiga orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakan itu terjadi pukul 12.00 WIB. Awalnya, terdapat truk boks yang membawa alat tulis kantor melaju dari arah Pancawati menuju Cikereteg.

"Kondisi jalan menurun panjang," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (11/5/2024).

Setibanya di lokasi, truk tersebut mengalami rem blong dan menabrang mobil pikap yang membawa tabung gas di depannya. Tak sampai di situ, mobil pikap pun menabrak mobil Toyota Innova dari arah berlawanan, menabrak pagar rumah warga, motor Honda PCX yang sedang terpakir dan akhirnya kembali menabrak rumah warga hingga terguling.

"Posisi terakhir kabin masuk ke dalam rumah dan roda depan dan belakang kiri berada di atas," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, tiga orang yakni kenek truk, sopir pikap dan penumpang motor terluka dilarikan ke klinik terdekat.

"Luka ringan tiga orang. Kendaraan sudah kita evakuasi dengan derek dan diamankan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)