HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Pilkada Kota Bekasi, Generasi Muda Diminta Lebih Cerdas dalam Memilih

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |22:53 WIB
Jelang Pilkada Kota Bekasi, Generasi Muda Diminta Lebih Cerdas dalam Memilih
A
A
A

BANDUNG - Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mengajak generasi milenial dan Gen Z agar lebih cerdas dalam memilih calon kepala daerah yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November 2024.

Seperti halnya ajang kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi. Fenomena istilah politisi kutu loncat menjadi trend tersendiri menyusul dengan beredarnya gambar bakal calon Wali Kota Tri Adiyanto tempak memakai tiga seragam partai yakni Golkar, PAN dan PDI Perjuangan.

Ketua Umum PMPRI Rohimat menilai bila dilihat dari strategi politik yang pragmatis dan oportunis, perpindahan seorang kader partai ke partai lain adalah hal yang lumrah, dan diperbolehkan. Hanya saja jika dilihat dari sisi etika politik sangatlah tidak elok.

Seperti diketahui, pada pilkada 2018 silam, cawalkot incumbent Rahmat Effendi menggandeng Tri Adhianto yang saat itu menjabat sebagai Kadis Bina marga Kota Bekasi untuk mendampinginya sebagai calon Wakil Wali Kota. 

Bahkan saat itu Tri sempat masuk sebagai kader Golkar. Namun karena jumlah kursi Golkar di DPRD untuk mengusung Pepen-Tri itu tidak memenuhi kuota, maka Tri akhirnya maju mendampingi Pepen masuk lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah terpilih jadi Wakil Wali Kota, Tri meninggalkan PAN dan bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP). Alhasil, ia menduduki posisi bergengsi yakni sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi. 

Halaman:
1 2
      
