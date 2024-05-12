Lepas 8.700 Orang, Menag Yaqut Pastikan Fasilitas Siap Layani Jamaah Haji

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan untuk kloter pertama sebanyak 8.700 jamaah yang akan diterbangkan ke Madinah, Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Ia memastikan seluruh fasilitas siap melayani para jamaah.

“Sekarang itu jumlah 8.700 jemaah yang akan diterbangkan menuju Madinah. Jumlah kloternya ada 22 kloter,” kata pria yang kerap disapa Gus Yaqut kepada wartawan, Minggu (15/5/2024) dini hari.

Ia menegaskan, seluruh fasilitas siap untuk melayani para jamaah selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

“Insya Allah untuk layanan sudah kita persiapkan, kemaren sudah saya cek, baru tadi sore saya pulang dari Saudi bersama Pak Dirjen, kita udah cek. Insha Allah siap untuk menerima jemaah haji kita,” pungkasnya.