Pemerintah Pastikan Persiapan Penyelenggaraan KTT World Water Forum Berjalan Lancar

BALI – Pemerintah telah mempersiapkan dengan baik untuk memastikan kesuksesan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang dijadwalkan berlangsung pada 18 -24 Mei 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa Bali telah siap menyelenggarakan Forum Air Dunia atau WWF ke-10.

"Bali adalah tempat yang paling tepat untuk menyelenggarakan acara atau kegiatan yang sangat penting, yang sangat besar, yang sangat strategis," ujar Indra, Minggu (12/5/2024).

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mempersiapkan titik kedatangan delegasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, mobilitas, logistik, hingga akomodasi pelaksanaan forum internasional tersebut.

“Setiap delegasi akan disambut dengan seremoni penyambutan yang sarat budaya Bali. Para kepala negara maupun kepala pemerintahan yang tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai disambut dengan tarian khas Pulau Dewata,” ungkapnya.

Infrastruktur kata dia, menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam persiapan acara ini. Bali telah menyiapkan venue pertemuan yang modern dan representatif untuk menjadi tempat diskusi dan pertemuan para delegasi.

“Selain itu, fasilitas akomodasi, transportasi, dan layanan pendukung lainnya juga telah disiapkan untuk memastikan kenyamanan para peserta selama berada di Bali,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong mengatakan persiapan WWF masih terus dioptimalkan, yang meliputi tempat acara termasuk media center dan infrastruktur jaringan telekomunikasi.