Taylor Swiftt Catat Sejarah Baru, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA - Belum lama ini, Taylor Swift baru saja merilis album barunya yang berjudul The Tortured Poets Department.

Dalam album terbarunya, Taylor Swift berhasil membuat para penggemar dan pecinta musik terpukau dengan segala rasa patah hatinya yang dicurahkan dalam album ini.

Tidak lama setelah albumnya rilis, Taylor Swift telah mencapai tonggak sejarah baru dengan menembus satu miliar stream di Spotify.

Sebelumnya, album kesebelas Taylor Swift ini juga mencatat rekor untuk stream terbanyak pada hari pertama perilisan.

Bahkan, lagu utamanya, Fortnight menjadi lagu yang paling sering diputar hingga mencapai 40 juta stream dalam satu hari.

Album baru Taylor menjadi album yang sangat spesial lantaran album ini menyuguhkan 31 lagu yang luar biasa.