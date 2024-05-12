Bakal Resmikan Bendungan Ameroro, Jokowi Bertolak ke Sulawesi Tenggara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan kunjungan kerja pada Minggu (12/5/2024) siang.

Jokowi beserta rombongan berangkat ke Sultra menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 13.00 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada sore hari. Di sana, Jokowi akan melakukan sejumlah agenda kerja hingga esok lusa, Selasa (14/5/2024).

Salah satunya, meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga peresmian Bendungan Ameroro.