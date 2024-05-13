Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota KKB Pembunuh Danramil Aradide Ternyata Kenal Korban dan Sering Dibantu Sembako

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |02:28 WIB
Anggota KKB Pembunuh Danramil Aradide Ternyata Kenal Korban dan Sering Dibantu Sembako
Anggota KKB teroris pembunuh Danramil Aradide. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka dugaan kasus pembunuhan almarhum Danramil 1703-4/Aradide, Lettu (Anm.) Oktovianus Sogalrey, Anan Nawipa berhasil dibawa ke Posko Timika oleh Satgas Damai Cartenz. Pelaku pun menyampaikan hal mengejutkan pada petugas.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan, berdasarkan keterangan, pelaku Anan Nawipa mengenal baik korban Lettu (Anm.) Oktovianus Sogalrey. Pasalnya, pelaku sering diberikan sembako oleh korban untuk keluarganya yang tinggal di Kp. Ekadide.

"Ya, sangat disayangkan padahal almarhum sangat dekat dengan pelaku selama ini" ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (12/5/2024).

Adapun pada hari Minggu (12/5/2924), tersangka Anan Nawipa dikawal oleh personil Satgas Damai Cartenz dari Nabire menuju Posko Timika. Anan sendiri berhasil diamankan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 10.40 WIT.

Anan Nawipa ditangkap karena jadi pelaku pembunuhan Almarhum Danramil 1703-4/Aradide, Lettu (Anm.) Oktovianus Sogalrey. Pelaku tertangkap tengah membawa kabur telepon genggam milik korban.

Diketahui identitas KKB yang ditangkap yaitu Anan Nawipa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Widimeida, 6 Juli 1991, beralamat di Kampung Widimeida, Kabupaten Paniai. Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSEA SATU BOMA dan sudah bergabung selama 1 (satu) tahun yang bermarkas di Markas Kebo.

Anan Nawipa mengakui Kelompoknyalah yang melakukan Pembunuhan terhadap Danramil 1703-4/Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI-Polri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement