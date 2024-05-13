Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang SYL Hadirkan 8 Pejabat Kementan, Tiga di Antaranya Dirjen

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |09:18 WIB
Sidang SYL Hadirkan 8 Pejabat Kementan, Tiga di Antaranya Dirjen
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dua anak buahnya.

Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan pejabat Kementan sebagai saksi yang tiga diantaranya merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementan.

"Menguatkan fakta-fakta persidangan sebelumnya dalam persidangan Terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, hari ini (13/5) Tim Jaksa akan hadirkan saksi-saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/5/2024).

Ada pun tiga dirjen yang dimaksud adalah, Andi Nur Alam (Dirjen Perkebunan Kementan), Nasrullah (Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan Kementan), dan Ali Jamil Harahap (Dirjen Prasarana & Sarana Pertanian Kementan).

Halaman:
1 2
      
