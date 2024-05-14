Tagih Utang ke Tetangga, Wanita di Bogor Malah Kena Banting

BOGOR - Seorang perempuan berinisial RR (35), mendapat penganiayaan oleh tetangganya yang terjadi di Nanggung, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku sudah diamankan oleh polisi.

Kanit Reskrim Polsek Nanggung Ipda Rahman Nurjaman mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 10 Mei 2024. Awalnya, pihak pelaku berinisial I (36) mendatangi pihak korban untuk menagih utang.

"Jadi gini orangtua dari pelaku dan orangtua korban saling kenal. Orangtua pelaku sudah meninggal nih, nah ini ahli waris ini berkumpul mau nagih ke sana (pihak korban) informasi awal seperti itu. Dari kelompok pelaku ini nagih utang ceritanya, utangnya entah kapan tahu," kata Nurjaman dikonfirmasi, Senin (13/5/2024).

Ketika mediasi, tidak ada titik temu sehingga terjadi cekcok mulut antara korban dengan perempuan dari pihak pelaku. Hingga akhirnya, pelaku yang merupakan laki-laki membanting korban ke lantai.

"Itu deadlock itu timbul lah perempuan sama perempuan marah-marah adu mulut ya, dorong-dorongan. Lanjut dorongan lagi banyak itu yang misahin udah gitu ada satu orang (pelaku I) yang kami amankan ini itu dia menarik dan membanting korban ke lantai hingga berakibat seperti ini," jelasnya.