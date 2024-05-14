Tangkap Kernet Bus SMK Lingga Kencana, Polisi: Jadi Saksi Kunci Kecelakaan

JAKARTA - Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Wibowo mengatakan, pihaknya telah menangkap kernet bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat.

Saat ini, kata Wibowo, kernet tengah menjalani pemeriksaan karena merupakan saksi kunci dalam insiden yang menewaskan sebanyak 11 orang tersebut.

"Kenek sudah kita temukan juga kita sudah amankan juga. Ini saksi kunci, sekarang sedang dalam pemeriksaan juga oleh penyidik Polres Subang," kata Wibowo kepada wartawan, Senin (13/5/2024).

Di sisi lain, Wibowo mengatakan, pihaknya belum memeriksa sopir bus karena masih menjalani perawatan medis.