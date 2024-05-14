Terlibat Aksi Tawuran, 9 Remaja Tanggung Diamankan Polisi

JAKARTA - Polisi mengamankan 9 remaja tanggung yang diduga terlibat aksi tawuran di kawasan Jakarta Selatan. Bahkan, terdapat remaja yang sempat melukai petugas saat hendak diamankan.

"Ada 9 orang remaja yang diamankan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Selatan di dua wilayah berbeda kemarin," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa pada wartawan, Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, pertama di kawasan Jalan Rawajati Timur, tepat di belakang Mall Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terdapat 5 remaja yang diamankan lantaran tengah terlibat aksi tawuran. Satu anggota polisi, Bripda Dhimas Aditya sempat terkena sabetan senjata tajam saat membubarkan aksi tawuran.

"Satu personil terkena sabetan senjata taham dan langsung di bawa ke Klinik untuk berobat," tuturnya.