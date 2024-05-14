Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Aksi Tawuran, 9 Remaja Tanggung Diamankan Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |05:10 WIB
Terlibat Aksi Tawuran, 9 Remaja Tanggung Diamankan Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan 9 remaja tanggung yang diduga terlibat aksi tawuran di kawasan Jakarta Selatan. Bahkan, terdapat remaja yang sempat melukai petugas saat hendak diamankan.

"Ada 9 orang remaja yang diamankan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Selatan di dua wilayah berbeda kemarin," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa pada wartawan, Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, pertama di kawasan Jalan Rawajati Timur, tepat di belakang Mall Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terdapat 5 remaja yang diamankan lantaran tengah terlibat aksi tawuran. Satu anggota polisi, Bripda Dhimas Aditya sempat terkena sabetan senjata tajam saat membubarkan aksi tawuran.

"Satu personil terkena sabetan senjata taham dan langsung di bawa ke Klinik untuk berobat," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement