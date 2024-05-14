Jalan Yos Sudarso Macet Total, Penumpang Transjakarta Turun Jalan Kaki

JAKARTA - Sejumlah foto dan video memperlihatkan kemacetan yang terjadi di Jalan Yos Sudarso, arah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (14/5/2024) pagi.

Kemacetan begitu memanjang karena kepadatan kendaraan yang terjadi di jalan tersebut. Di sisi lain, saking macetnya, sebuah vidio menunjukkan sejumlah penumpang turun dari Trans Jakarta dan memilih berjalan kaki karena jalan Yos Sudarso yang tersendat.

Dari vidio yang diunggah @jakut.info, terlihat penumpang wanita dan pria satu per satu turun dari Trans Jakarta memilih jalan kaki dari pada menunggu kemacetan yang tak kunjung surut.

Sedangkan jalan begitu padat dengan kendaraan-kendaraan yang melakukan pergerakan di pagi ini.

Dari unggahan lainnya, terlihat juga kemacetan di beberapa titik di wilayah Jakarta Utara. Kemacetan diakibatkan karena banyaknya truk kontainer tang putar arah sehingga membuat antrean kendaraan menjadi panjang.

"Macetnya ya Allah, tumben-tumbenan kontainer pada muter balik di situ juga," tulis akun @jakut.info dalam unggahannya.

(Angkasa Yudhistira)