HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Berduka, Kegiatan Belajar di SMK Lingga Kencana Depok Kembali Aktif Besok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |10:38 WIB
Masih Berduka, Kegiatan Belajar di SMK Lingga Kencana Depok Kembali Aktif Besok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Lingga Kencana, Sarojhi menyebut aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) baru akan masuk kembali pada Rabu 15 Mei 2024 besok. Hal itu dikarenakan sejumlah siswa dan pihak sekolah masih dalam keadaan berduka.

"Karena siswa berduka, jadi mungkin hari Rabu masuk," kata Sarojhi kepada wartawan, Selasa (14/5/2024).

Sebelumnya, Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKS), yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok menyebut bahwa agenda perpisahan sekolah telah disepakati bersama dengan para wali murid.

Menurut Dian Nurfarida, Kepala Bagian Informasi Yayasan Kesejahteraan Sosial, sebelum acara perpisahan dilangsungkan, telah diadakan rapat yang membahas agenda perpisahan secara rinci.

"Itu sudah melalui kesepakatan antara orangtua siswa dan guru," ungkapnya kepada awak media, Minggu 12 Mei 2024.



      
