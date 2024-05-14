Kesal Motor Inventaris Digadai, Pria Ini Bacok Temannya hingga Tewas

BOGOR - Pria bernama Darmawan (44), tewas usai dibacok rekannya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah menyerahkan diri ke polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Gunung Putri, AKP Didin mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.43 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban bersama pelaku yakni Garry (37) berkumpul di depan rumah temannya.

"Saksi (rekan korban) masuk ke dalam rumah ambil casan handphone sekitar 5 menit di dalam rumah," kata Didin dalam keterangannya, Selasa (14/5/2024).

Lalu, ketika keluar sudah melihat korban sudah tergeletak di depan ruko. Pelaku pun pergi dari lokasi dan rekan korban mencari bantuan untuk evakuasi.

"Saksi keluar melihat korban sudah tergeletak di depan ruko. Saksi melihat melihat pelaku langsung kabur dan teriak 'eh luh mau kemana'. Kemudian saksi mencari bantuan evakuasi," jelasnya.

Diketahui, pelaku menyerahkan diri dan diamankan oleh Polsek Gunung Putri. Hasil pemeriksaan sementara, motif dalam kasus ini karena pelaku merasa kesal terhadap korban akibat motor inventarisnya digadaikan dan tidak kunjung ditebus.

"Pelaku pernah memberikan uang ke korban sebesar Rp500 ribu tapi tidak kunjung ditebus dan dikembalikan ke pelaku," ungkap Didin.