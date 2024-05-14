Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penipuan Modus Selesaikan Misi di Medsos, Ibu Muda di Bojonggede Kehilangan Rp147 Juta

Iyung Rizki , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:16 WIB
Penipuan Modus Selesaikan Misi di Medsos, Ibu Muda di Bojonggede Kehilangan Rp147 Juta
A
A
A

DEPOK - Penipuan dengan modus menyelesaikan misi di Telegram kembali menelan korban.

Tak tanggung-tanggung, kali ini korbannya seorang ibu muda warga Bojonggede, hingga kehilangan uang senilai Rp147 juta hasil tabungannya.

Saat ditemui di rumahnya, korban yakni Restina menceritakan penipuan itu bermula pada saat dirinya menerima undangan dari group aplikasi Telegram bernama Somethinc Sosial pada Minggu 12 Mei lalu.

Kemudian dalam grup tersebut dirinya diminta oleh admin grup mengisi data pribadi untuk mendaftar akun lalu diminta untuk mengerjakan tugas menyelesaikan misi, dengan dijanjikan mendapat komisi dengan tugas tangkap layar pada ponselnya, untuk produk yang ada di dalam toko di link yang diberikan oleh terlapor kemudian pelapor mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada admin grup.

Di saat itulah akun Restina pun bertambah menjadi Rp9 juta atas komisi yang dia dapat, namun saldo rekening tersebut tidak bisa diambil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184379//viral-5XiF_large.jpg
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement