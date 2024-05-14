Penipuan Modus Selesaikan Misi di Medsos, Ibu Muda di Bojonggede Kehilangan Rp147 Juta

DEPOK - Penipuan dengan modus menyelesaikan misi di Telegram kembali menelan korban.

Tak tanggung-tanggung, kali ini korbannya seorang ibu muda warga Bojonggede, hingga kehilangan uang senilai Rp147 juta hasil tabungannya.

Saat ditemui di rumahnya, korban yakni Restina menceritakan penipuan itu bermula pada saat dirinya menerima undangan dari group aplikasi Telegram bernama Somethinc Sosial pada Minggu 12 Mei lalu.

Kemudian dalam grup tersebut dirinya diminta oleh admin grup mengisi data pribadi untuk mendaftar akun lalu diminta untuk mengerjakan tugas menyelesaikan misi, dengan dijanjikan mendapat komisi dengan tugas tangkap layar pada ponselnya, untuk produk yang ada di dalam toko di link yang diberikan oleh terlapor kemudian pelapor mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada admin grup.

Di saat itulah akun Restina pun bertambah menjadi Rp9 juta atas komisi yang dia dapat, namun saldo rekening tersebut tidak bisa diambil.